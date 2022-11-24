Из-за ледяного дождя в Казани оборвались сети трамваев, работают аварийные службы

В Казани из-за прошедшего накануне вечером ледяного дождя обледенели контактные сети и пантографы трамваев. Это привело к многочисленным повреждениям и обрывам контактной сети и длительным простоям подвижного состава, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс». Восстановлением поврежденных участков в усиленном режиме занимается аварийная служба предприятия.

За прошедшие сутки аварийщики выезжали 18 раз, последнее повреждение они устранили в 4.20. Последний вагон с линии зашел в депо в 5.20.

«Вагоны должны пройти технический осмотр, который, с учетом последнего заезда, проводится с задержкой», – уточняет «Метроэлектротранс».

Сейчас, по данным предприятия, на линии работают 70 трамвайных вагонов из 87. По мере прохождения всех необходимых технических процедур вагоны планируется выпустить на линию в полном объеме.

Напомним, накануне вечером Гидрометцентр сообщил, что в Татарстане вновь ожидаются ледяной дождь, туман, мокрый снег и гололед.