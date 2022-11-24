Дорожные службы в Казани тратят рекордные объемы реагента после ледяного дождя

Фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов

Казанские дорожные службы отчитались о сложной работе прошедшей ночью – из-за ледяного дождя дороги они обрабатывали в усиленном режиме. В Вахитовском и Приволжском районах города потратили рекордное количество реагента с начала зимнего сезона, сообщила пресс-служба районной администрации. Для обработки здесь использовали 202 тонны пескосоляной смеси и 96 тонн реагента.

«Приоритет в уборке сделан на противогололедную обработку тротуаров и пешеходных переходов. Сегодня по прогнозам также ожидается снег, ледяной дождь и гололедица, будьте аккуратны!» – пишет пресс-служба администрации.

В Кировском и Московском районах города дорожные службы также отчитались о сложной работе на фоне непростой погоды. «Наши дорожные службы с раннего утра приступили к противогололедной обработке проезжей части, тротуаров и дворовых территорий. Под особым контролем — очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и соцобъектам», – говорится в сообщении районной администрации.

Не отчиталась о противогололедной обработке на данный момент только администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

Напомним, из-за ледяного дождя прошедшей ночью оборвались трамвайные сети, на рельсы вышла только часть вагонов. В ближайшие сутки в городе вновь ожидаются мокрый снег, ледяной дождь, гололед.

В целом для обработки дорог и тротуаров в городе в этом году закуплено порядка 9,3 тыс. тонн песко-соляной смеси, 2,6 тыс. тонн реагента. Всего же в городе на данный момент заготовлено 100% объема песко-соляной смеси – это 73,8 тыс. тонн, а также 11,3 тыс. тонн двухфазного реагента, планируется закупка еще 6,5 тыс. тонн реагента.