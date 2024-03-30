Минниханов потребовал оперативно реагировать на все сообщения о подтоплениях

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства РТ обратил внимание на то, что обстановка с весенним половодьем в регионе ожидается напряженной, и потребовал от чиновников оперативно реагировать на все сообщения о подтоплениях. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Высота снежного покрова и запасы влаги в нем превышают норму в полтора-два раза. При этом на реках уже наблюдаются изменения в ледовом режиме, отмечается появление пробоин, на некоторых из них уже начала подниматься вода.

В ближайшие дни прогнозируются дожди и повышение температурного фона, что приведет к активному снеготаянию и значительному наполнению рек. Максимальные уровни воды ожидаются выше нормальных значений в диапазоне от 16 до 77 сантиметров, отметил Рустам Минниханов.

Опасность затопления связана с десятью реками, протекающими по 18 районам Татарстана. В зоне подтопления могут оказаться 32 населенных пункта.

«Населенные пункты, в которых проживают порядка 1 тыс. человек, могут быть отрезаны от прямого транспортного сообщения. Эти села должны быть обеспечены необходимым запасом продовольствия и медикаментов, телефонной связью, электро- и газоснабжением, аварийно-спасательным инвентарем», — заметил в связи с этим Раис РТ.

С 2 апреля в 14 районах будут подрывать лед на реках, чтобы избежать образования ледовых заторов или ликвидировать уже возникшие. По словам руководителя республики, главы районных администраций должны оказать всестороннее содействие занимающимся подрывом льда подразделениям МЧС и проинформировать население о предстоящих работах.

Кроме того, талыми водами могут оказаться подтоплены жилые дома и другие здания в населенных пунктах с плотной застройкой, особенно — в пригородах.

«Главам городов и районов, Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ, Министерству транспорта и дорожного хозяйства, МЧС следует организовать круглосуточное дежурство аварийно-спасательных бригад, дорожных и коммунальных служб, оперативно реагировать на все сообщения о фактах затопления», — потребовал Рустам Минниханов.

Помимо этого, он упомянул необходимость обеспечить запасы инертных материалов для возведения временных дамб (причем должна быть предусмотрена возможность их быстрой доставки к местам затопления), а также «еще раз проверить и расчистить водоотводные каналы и дренажные системы» и в целом «принять все меры по безаварийному прохождению весеннего половодья».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани с 25 марта ввели режим повышенной готовности в связи с возможным половодьем. До этого в столице РТ назвали части города и число жителей, которые могут пострадать от паводка. Уровень воды в половодье на территории Татарстана ожидается выше средних многолетних значений. На следующей неделе в республике потеплеет до +13 градусов.