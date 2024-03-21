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Происшествия 21 марта 2024 14:30

Уровень воды в половодье в Татарстане ожидается выше средних многолетних значений

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Уровень воды в половодье в Татарстане ожидается выше средних многолетних значений

Во время половодья в Татарстане уровень воды ожидается выше средних многолетних значений. Об этом сегодня на брифинге, посвященном паводковой обстановке и готовности к пропуску паводковых вод в Татарстане, рассказал временно исполняющий обязанности начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РТ Андрей Елизаров.

«Учитывая гидрометеорологические параметры, подготовленные УГМС Республики, максимальные уровни воды в весеннее половодье ожидаются выше средних многолетних значений на 16,77 см», – рассказал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на подготовку к паводку в Татарстане выделили 988 млн. рублей.

#весенний паводок
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