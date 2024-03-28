Гидрометцентр РТ: В начале апреля в Татарстане потеплеет до +13 градусов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане существенное повышение температурного фона ожидается с начала апреля. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 29 марта, погоду в Татарстане после ухода на восток южного циклона начнет определять гребень очередного антициклона. Существенные осадки маловероятны, ночью и в первой половине дня может опуститься туман. При этом прогнозируются достаточно заметные перепады температур: от -4 до -9 градусов ночью и от +1 до +6 — днем.

В ночь на субботу, 30 марта, существенных осадков по-прежнему не прогнозируется. Столбики термометров покажут от 0 до -5 градусов, а при прояснениях — от -6 до -11. Впрочем, в дневные часы из-за близкого атмосферного фронта местами по региону пройдут небольшие осадки, в основном — в виде дождя. Температура воздуха составит от 2 до 7 градусов тепла.

В воскресенье, 31 марта, через Татарстан пройдет атмосферный фронт, который вызовет небольшие дожди. Температура воздуха составит от -1 до +3 градусов в темное время суток и от +3 до +8 — в светлое.

Согласно предварительным данным метеорологов, в начале следующей недели республика снова окажется под влиянием антициклона, который принесет с собой теплую воздушную массу. Вероятность осадков будет невелика. Температура воздуха начнет постепенно повышаться: по ночам она будет равняться от 0 до +5 градусов, днем в понедельник, 1 апреля, — от +6 до +11, во вторник, 2 апреля, — уже от +8 до +13.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что снег и метель в Татарстане прекратятся к выходным. Позднее профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, когда в регионе потеплеет до 15 градусов выше нуля.