news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 19 ноября 2025 16:22

Минниханов послу Афганистана: Татарстан заинтересован в расширении экспорта промпродукции

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов послу Афганистана: Татарстан заинтересован в расширении экспорта промпродукции
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстан как один из регионов Российской Федерации заинтересован в расширении поставок в Афганистан промышленной продукции. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов заявил Чрезвычайному и Полномочному послу Афганистана в России Гуллу Хассану Хассану, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Встреча Раиса Татарстана и посла Афганистана в РФ прошла в Доме Правительства РТ. Стороны обсудили «вопросы развития взаимодействия».

Минниханов не только затронул вопрос расширения экспорта, но и напомнил, что Россия выступает за создание условий для поступательного развития Афганистана и решение гуманитарных вопросов.

В начале августа стало известно, что Татарстан может начать прямые поставки продукции в Афганистан. Позднее сообщалось, что в ходе торговых встреч Афганистан и Татарстан заключили меморандумы о начале работы над проектами, общая сумма инвестиций в рамках которых может составить 183 млн долларов.

читайте также
Татарстан может начать прямые поставки продукции в Афганистан
Татарстан может начать прямые поставки продукции в Афганистан
Афганистан и Татарстан заключили меморандумы о совместной работе над проектами
Афганистан и Татарстан заключили меморандумы о совместной работе над проектами
Татарстан и Афганистан обсудили прямое авиасообщение и инфраструктурные проекты
Татарстан и Афганистан обсудили прямое авиасообщение и инфраструктурные проекты
Минниханов обсудил перспективы взаимодействия с министром нефти Афганистана
Минниханов обсудил перспективы взаимодействия с министром нефти Афганистана
Татарстан предоставит Афганистану технику для эвакуации пострадавших при землетрясении
Татарстан предоставит Афганистану технику для эвакуации пострадавших при землетрясении
#Афганистан #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане за 2026 год по федпрограмме обновят 17 объектов инженерной инфраструктуры

В Татарстане за 2026 год по федпрограмме обновят 17 объектов инженерной инфраструктуры

18 ноября 2025
Талия Минуллина заявила о важности открытия авиарейса Казань – Абу-Даби

Талия Минуллина заявила о важности открытия авиарейса Казань – Абу-Даби

18 ноября 2025