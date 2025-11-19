Минниханов послу Афганистана: Татарстан заинтересован в расширении экспорта промпродукции

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстан как один из регионов Российской Федерации заинтересован в расширении поставок в Афганистан промышленной продукции. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов заявил Чрезвычайному и Полномочному послу Афганистана в России Гуллу Хассану Хассану, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Встреча Раиса Татарстана и посла Афганистана в РФ прошла в Доме Правительства РТ. Стороны обсудили «вопросы развития взаимодействия».

Минниханов не только затронул вопрос расширения экспорта, но и напомнил, что Россия выступает за создание условий для поступательного развития Афганистана и решение гуманитарных вопросов.

В начале августа стало известно, что Татарстан может начать прямые поставки продукции в Афганистан. Позднее сообщалось, что в ходе торговых встреч Афганистан и Татарстан заключили меморандумы о начале работы над проектами, общая сумма инвестиций в рамках которых может составить 183 млн долларов.