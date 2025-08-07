Афганистан и Татарстан заключили меморандумы о совместной работе над проектами

Фото: пресс служба правительства Исламского Эмирата Афганистан

В ходе торговых встреч Афганистан и Татарстан заключили меморандумы о начале работы над проектами, общая сумма возможных инвестиций может составить 183 миллиона долларов. Об этом сообщает информационное агентство «Бахтар».

В Минпромторге Татарстана «Татар-информу» уточнили, что речь идет об экспорте татарстанской продукции и технологий.

На двухсторонней встрече министр промышленности и торговли Исламского Эмирата Афганистан Нуруддин Азизи выразил признательность России за официальное признание Исламского Эмирата Афганистан и подчеркнул важность развития торгово-экономических отношений между РФ и Афганистаном. Также министр предложил инвесторам Татарстана вложить средства в проекты горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства и производство лекарственных растений.

В свою очередь, министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко рассказал о разнообразной продукции, которая выпускается в республике, и пригласил афганских предпринимателей принять участие в нефтяной выставке, которая пройдет в РТ 26 августа.

«Недавно на площадке Российского делового центра в Афганистане заработал российско-афганский инвестиционный совет, и, конечно, приезд делегации Татарстана даст новый толчок в его развитии. Торговые соглашения, заключенные между Татарстаном и Афганистаном, включают в себя экспорт татарстанской продукции и технологии», – поделился с журналистом «Татар-информа» глава Российского делового центра в Афганистане Рустем Хабибуллин.

В рамках визита делегации Татарстана стороны обсудили и другие секторы: производство продуктов питания, вертолетостроение, водопользование, нефтегазовая отрасль, электроприборы, моющие средства, сантехнические изделия, строительные материалы.