Экономика 7 августа 2025 16:16

Татарстан и Афганистан обсудили прямое авиасообщение и инфраструктурные проекты

Фото: пресс служба правительства Исламского Эмирата Афганистан

Республика Татарстан рассмотрит возможность крупномасштабных инвестиций в транспортную и логистическую инфраструктуру Афганистана. Об этом заявил по итогам встречи с министром промышленности и торговли Татарстана Олегом Коробченко глава Министерства транспорта и гражданской авиации Афганистана мулла Хамидулла Ахундзада. Об этом сообщает информационное агентство «Бахтар».

По словам афганского министра, в ходе прошедшей встречи основное внимание уделялось укреплению двустороннего сотрудничества в области транспорта и логистики, а также открытию центра по техническому обслуживанию автомобилей КамАЗ. Кроме этого, поднимались вопросы по увеличению объемов коммерческих грузоперевозок между Афганистаном и Российской Федерацией.

«Для татарстанских инвесторов сложились благоприятные условия для участия в инфраструктурных проектах в растущем транспортном секторе Афганистана», – отметил Хамидулла Ахундзада.

В свою очередь, Олег Коробченко предложил рассмотреть возможность создания прямого авиасообщения между Кабулом и Казанью и подтвердил готовность Татарстана сотрудничать с Афганистаном по ряду направлений.

Идею налаживания прямого сообщения между Афганистаном и Татарстаном поддержал и руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

«Налаживание прямого авиасообщение между Казанью и Кабулом будет, несомненно, способствовать активизации деловой и инвестиционной деятельности. Укрепит экономические, культурные и научные связи», – сказал Хабибуллин корреспонденту «Татар-информа».

