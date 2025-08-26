news_header_top
Экономика 26 августа 2025 15:12

Минниханов обсудил перспективы взаимодействия с министром нефти Афганистана

Министр горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана Хедаятулла Бадри
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с министром горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана Хедаятуллой Бадри в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума, проходящего в МВЦ «Казань Экспо». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов поблагодарил гостя за визит в Казань и заметил, что афганские делегации неоднократно посещали республику и участвовали в различных мероприятиях. Так, в мае этого года в работе KazanForum приняла участие высокая делегация во главе с заместителем Председателя Правительства Афганистана муллой Абдулом Гани Барадаром.

Собеседники обсудили развитие торгово-экономических связей, перспективы взаимодействия в сфере энергетики, транспорта и халяльной индустрии.

«Уверен, визит представительной афганской делегации и ее участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме будет способствовать развитию нашего сотрудничества», – подчеркнул Раис РТ.

Афганский министр в свою очередь предложил создать рабочую группу для анализа наиболее перспективных направлений сотрудничества.

#татарстанский нефтегазохимический форум #Афганистан #Рустам Минниханов
