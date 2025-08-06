Татарстан может начать прямые поставки продукции в Афганистан

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Встречи между руководителями промышленных компаний, занимающихся добычей и переработкой полезных ископаемых, а также экспортом продукции из Татарстана, прошли в Кабуле в рамках рабочего визита делегации Татарстана в Афганистан.

«На сегодняшний день Афганистан закупает татарстанскую продукцию через цепочку посреднических фирм. Признание Исламского эмирата Афганистан Россией открыло возможность выстроить логистику прямых поставок, что позволит снизить издержки и повысить контроль за качеством экспортируемой продукции», – поделился с журналистом «Татар-информа» глава Российского делового центра Афганистана Рустам Хабибуллин.

Он добавил, что это – важный момент для развития торгово-экономических отношений между Татарстаном и Афганистаном.