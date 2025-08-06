news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 6 августа 2025 19:26

Татарстан может начать прямые поставки продукции в Афганистан

Читайте нас в
Телеграм
Татарстан может начать прямые поставки продукции в Афганистан
Фото: © «Татар-информ»

Встречи между руководителями промышленных компаний, занимающихся добычей и переработкой полезных ископаемых, а также экспортом продукции из Татарстана, прошли в Кабуле в рамках рабочего визита делегации Татарстана в Афганистан.

«На сегодняшний день Афганистан закупает татарстанскую продукцию через цепочку посреднических фирм. Признание Исламского эмирата Афганистан Россией открыло возможность выстроить логистику прямых поставок, что позволит снизить издержки и повысить контроль за качеством экспортируемой продукции», – поделился с журналистом «Татар-информа» глава Российского делового центра Афганистана Рустам Хабибуллин.

Он добавил, что это – важный момент для развития торгово-экономических отношений между Татарстаном и Афганистаном.

#Афганистан #поставки #экспорт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов принял участие в конференции ООН по странам без выхода к морю

Рустам Минниханов принял участие в конференции ООН по странам без выхода к морю

5 августа 2025
Доцент Балынин объяснил, как заработать более 50 тыс. рублей без особых усилий

Доцент Балынин объяснил, как заработать более 50 тыс. рублей без особых усилий

5 августа 2025