Минниханов поручил проверить организацию охраны татарстанских школ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня поручил проверить, как решаются вопросы по обеспечению безопасности в школах республики. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Выездные группы будут сформированы из сотрудников Росгвардии и МЧС. По итогам проверок Президенту будет доложено о ситуации», — пояснила она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что после стрельбы в Ижевске в школах и детсадах Татарстана усилят меры безопасности. По информации Минобрнауки РТ, во всех детских садах, школах и колледжах проверяют работу тревожных кнопок, систем видеонаблюдения и пропускной системы, а также деятельность охранников.

В ижевской школе №88 26 сентября ее бывший ученик открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Погибли 17 человек — 11 детей и шестеро взрослых, еще более 20 человек получили ранения. В Удмуртской Республике объявлен траур. В Казани и других городах Татарстана почтили память жертв нападения.