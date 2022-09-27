После стрельбы в Ижевске в школах и детсадах Татарстана усилят меры безопасности

После стрельбы в ижевской школе в образовательных организациях Татарстана усилят меры безопасности. В настоящее время во всех детских садах, школах и колледжах проверяют работу тревожных кнопок, систем видеонаблюдения, пропускной системы, а также охранников на входе в учебные заведения, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Решение приняли на экстренном совещании с руководителями отделов и управлений образования исполкомов муниципалитетов. С сотрудниками учебных заведений провели инструктажи, до ответственных лиц довели алгоритмы действий при возможной опасности, сообщили в министерстве.

Кроме того, в республике работают телефоны горячей линии для психологической поддержки. Родители и дети могут бесплатно обратиться в центры и службы психологической поддержки и задать вопросы по безопасности образовательных учреждений: +7(843)294-95-70.

В ведомстве заверили, что в случае выявления нарушений в учебных организациях будут приняты меры по их немедленному устранению.

В ижевской школе №88 ее бывший ученик 26 сентября открыл стрельбу. Погибли, по последним данным, 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых. В Удмуртии объявлен траур. В Ленинском саду Казани почтили память жертв нападения на школу в Ижевске, десятки горожан принесли к импровизированному мемориалу в сквере цветы и мягкие игрушки.