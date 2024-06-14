Минниханов поручил обеспечить порядок и безопасность во время Курбан-байрама

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Во время проведения Курбан-байрама необходимо внимательно отнестись к организации обрядов. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Главам муниципалитетов и Духовному управлению мусульман республики во взаимодействии с правоохранительными органами необходимо обеспечить общественный порядок и безопасность на местах проведения праздничных богослужений», — отметил Рустам Минниханов.

Раис Татарстана также поручил Управлению Роспотребнадзора по республике во время Курбан-байрама следить за соблюдением необходимых санитарных норм на площадках для забоя жертвенных животных.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани, Альметьевске и Челнах названы места заклания в дни Курбан-байрама. Подробнее о предстоящем религиозном празднике читайте в материале Курбан-байрам 2024: что обязательно должен сделать каждый мусульманин.