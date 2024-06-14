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Минниханов поручил обеспечить порядок и безопасность во время Курбан-байрама
Во время проведения Курбан-байрама необходимо внимательно отнестись к организации обрядов. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.
«Главам муниципалитетов и Духовному управлению мусульман республики во взаимодействии с правоохранительными органами необходимо обеспечить общественный порядок и безопасность на местах проведения праздничных богослужений», — отметил Рустам Минниханов.
Раис Татарстана также поручил Управлению Роспотребнадзора по республике во время Курбан-байрама следить за соблюдением необходимых санитарных норм на площадках для забоя жертвенных животных.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани, Альметьевске и Челнах названы места заклания в дни Курбан-байрама. Подробнее о предстоящем религиозном празднике читайте в материале Курбан-байрам 2024: что обязательно должен сделать каждый мусульманин.
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