Курбан-байрам 2024: что обязательно должен сделать каждый мусульманин

В воскресенье мусульмане всего мира встретят один из двух важнейших праздников в исламе – Курбан-байрам

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Сон пророка Ибрагима и жертвенный барашек

Курбан-байрам (Корбан гаете), Ид аль-Адха отмечается через 70 дней после окончания Рамадана – в 10-й день месяца Зуль-Хиджа по лунному календарю.

Начало мусульманской традиции заклания жертвенного животного берет от пророка Ибрахима (Авраама). Аллах приказал принести ему в жертву своего сына Исмаила. Пророк подчинился воле Всевышнего, но в тот самый момент, когда он занес нож над сыном, то услышал: «О Ибрахим, ты уже выполнил свой сон…» После этого он увидел барашка, который и был принесен в жертву.

Этот обряд напоминает о важности самопожертвования, милосердия и заботы о ближних.

Начало мусульманской традиции заклания жертвенного животного берет от пророка Ибрахима. Этот обряд напоминает о важности самопожертвования Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пост перед Курбан-байрамом – благодатный

Курбан-байрам знаменует завершение хаджа – паломничества в Мекку. Это один из пяти столпов ислама – в первые десять дней месяца Зуль-Хиджа мусульмане со всего мира устремляются к Священной Каабе.

Мусульмане, которые не смогли отправиться в хадж, 10 дней до наступления праздника держат добровольный пост, считается, что в этом большая награда.

Накануне Курбан-байрама наступает день Арафа – день стояния на горе Арафат в хадже (в этом году – 15 июня). Пост в этот день считается особенно благодатным:

«Пост в день ‘Арафа способствует прощению грехов за два года, прошедший и будущий», — сказал пророк Мухаммад.

Уже завтра, начиная с фаджр-намаза, начинаются дни такбир ат-Ташрик, которые продлятся до аср-намаза 19 июня Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дни такбир ат-Ташрик

Уже завтра, начиная с фаджр-намаза, начинаются дни такбир ат-Ташрик, которые продлятся до аср-намаза 19 июня. В это время мусульмане должны произносить особые слова, возвеличивающие Аллаха, – такбир.

После каждого фарз намаза верующие произносят: «Аллаху акбар, Аллаху акбар! Ля иляха илляллаху валлаху акбар. Аллаху акбар ва лилляхиль хамд».

Перевод смысла: «Аллах превыше всего, Аллах превыше всего. Нет божества, кроме Аллаха, и Аллах превыше всего. Аллах превыше всего, и Аллаху принадлежит вся хвала».

Мужчины произносят такбиры вслух, а женщины – шепотом.

Такбир нужно произнести 23 раза.

Чтение коллективной праздничной молитвы обязательно для мужчин, которые достигли половозрелого возраста, обладают здоровьем и разумом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как приготовиться к празднику

До наступления праздника следует совершить полное омовение (гусль), умаститься благовониями и надеть лучшую одежду.

Также сунной является не есть ничего, отправляясь в мечеть, чтобы первым, что вкусит мусульманин в день праздника, была еда, приготовленная из мяса жертвы – курбана.

Кто обязательно должен прийти в мечеть

Чтение коллективной праздничной молитвы обязательно для мужчин, которые достигли половозрелого возраста, обладают здоровьем и разумом.

Праздничный намаз не обязателен для путников, женщин и стариков.

Коллективный гает-намаз в мечетях Казани и городов Татарстана будет прочитан через 30 минут после восхода солнца Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Во сколько начнется намаз в Казани

Коллективный гает-намаз в мечетях Казани и городов Татарстана будет прочитан через 30 минут после восхода солнца.

В Казани праздничные богослужения пройдут в следующем порядке:

2:00-3:00 – утренний намаз, рецитация Священного Корана;

3:00-3:30 – праздничный вагаз;

03:30 – гает-намаз;

03:40 – проповедь на арабском языке, чтение Корана, совершение дуа (Дога).

Как молиться

Праздничная молитва совершается в два рака’ата.

В первом рака’ате (цикле) читается ду‘а «ас-Сана», после чего вслед за имамом произносится три такбира с поднятием рук и свободным их опусканием вдоль туловища, затем имам читает суру «аль-Фатиха» и «аль-А‘ля», совершаются поясной и земной поклоны.

Во втором рака’ате также читается сура «аль-Фатиха» и любая короткая сура, после чего вслед за имамом произносится три такбира с поднятием рук, а с четвертым такбиром молящиеся совершают поясной поклон. Далее совершаются такие же действия, как в обычной двухрака’атной молитве.

После намаза имам проводит праздничную проповедь (хутбу), состоящую из двух частей. Вслед за проповедью возможно традиционное завершающее чтение Священного Корана, после чего прихожане могут поздравить друг друга с отмечаемым праздником.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кто должен принести жертву

После совершения праздничного намаза в специально отведенных местах начнутся обряды жертвоприношения. Они будут продолжаться до 20:32 – до захода солнца 18 июня.

Совершение курбана в день Ид аль-Идха обязательно для мусульманина, который достиг половозрелого возраста, обладает разумом и суммой нисаба (свободными или лишними деньгами). В этом году по единогласному решению Совета казыев и Совета улемов ДУМ РТ, размер нисаба для совершения курбана определен в размере 51 тыс. рублей.

Цены на барашков для курбана в Казани варьируются от 12 до 18 тысяч рублей в зависимости от веса животного Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Какое животное можно принести в жертву

Жертвенное животное – баран или овца – должны достичь возраста одного года. Для заклания также подходит любое парнокопытное животное: коровы или быки, достигшие 2-летнего возраста, или верблюды в возрасте от 5 лет. При этом баран или коза закалываются на одного человека, а крупнорогатый скот на семерых.

Мясо нужно разделить на три части: одну для семьи, другую для близких и друзей и третью отдать нуждающимся.

Цены на барашков для курбана в Казани варьируются от 12 до 18 тысяч рублей в зависимости от веса животного.

Где можно принести жертву

В Казани для заклания подготовлены 18 специальных забойных цехов:

мечеть «Аль-Марджани» (Каюма Насыри, 17);

мечеть «Апанаевская» (Каюма Насыри, 27);

комплекс «Курбан Байрам» (Братьев Петряевых, 6);

мечеть «Тынычлык» (Мирный, Мелитопольская, 15);

мечеть «Гадел» (Оренбургский проезд, 193);

мечеть «Ризван» (Хусаина Мавлютова, 48а);

мечеть «Билял» (Вознесенское, Иркен, 29);

мечеть «Куддус» (Карьер, Яснополянский переулок, 16);

мечеть «Иман Нуры» (Нагорный, Дорожная, 32а);

мечеть «Ахтям» (Киндери, Азина, 101а);

мечеть «Казан Нуры» (Фатыха Амирхана, 3);

мечеть «Салихжан» (Бестужева, 66);

мечеть «Фатиха» (Кадышево, Рихарда Зорге, 2а);

мечеть «Маулид» (Залесный, Селянская, 23);

мечеть «Ахмадзаки» (Залесный, Осиновский пер., 16а);

мечеть «Рамазан» (Окольная, 25б);

мечеть «Раджап» (Энгельса, 20/39);

мечеть «Жомга» (Юдино, Ильича, 4).

В городах Татарстана:

Набережные Челны:

«Бывший мясокомбинат» (площадка рядом со скотоприемником бывшего мясокомбината в пос. Сидоровка, остановка «Мясокомбинат»);

Альметьевск: