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Курбан-байрам 2024: что обязательно должен сделать каждый мусульманин
В воскресенье мусульмане всего мира встретят один из двух важнейших праздников в исламе – Курбан-байрам, или Ид аль-Адха. В переводе на русский это праздник жертвоприношения. Верующие вспоминают поступок пророка Ибрагима, который был готов ради Аллаха пожертвовать своим сыном. Рассказываем, как мусульманам правильно провести праздник.
Сон пророка Ибрагима и жертвенный барашек
Курбан-байрам (Корбан гаете), Ид аль-Адха отмечается через 70 дней после окончания Рамадана – в 10-й день месяца Зуль-Хиджа по лунному календарю.
Начало мусульманской традиции заклания жертвенного животного берет от пророка Ибрахима (Авраама). Аллах приказал принести ему в жертву своего сына Исмаила. Пророк подчинился воле Всевышнего, но в тот самый момент, когда он занес нож над сыном, то услышал: «О Ибрахим, ты уже выполнил свой сон…» После этого он увидел барашка, который и был принесен в жертву.
Этот обряд напоминает о важности самопожертвования, милосердия и заботы о ближних.
Пост перед Курбан-байрамом – благодатный
Курбан-байрам знаменует завершение хаджа – паломничества в Мекку. Это один из пяти столпов ислама – в первые десять дней месяца Зуль-Хиджа мусульмане со всего мира устремляются к Священной Каабе.
Мусульмане, которые не смогли отправиться в хадж, 10 дней до наступления праздника держат добровольный пост, считается, что в этом большая награда.
Накануне Курбан-байрама наступает день Арафа – день стояния на горе Арафат в хадже (в этом году – 15 июня). Пост в этот день считается особенно благодатным:
«Пост в день ‘Арафа способствует прощению грехов за два года, прошедший и будущий», — сказал пророк Мухаммад.
Дни такбир ат-Ташрик
Уже завтра, начиная с фаджр-намаза, начинаются дни такбир ат-Ташрик, которые продлятся до аср-намаза 19 июня. В это время мусульмане должны произносить особые слова, возвеличивающие Аллаха, – такбир.
После каждого фарз намаза верующие произносят: «Аллаху акбар, Аллаху акбар! Ля иляха илляллаху валлаху акбар. Аллаху акбар ва лилляхиль хамд».
Перевод смысла: «Аллах превыше всего, Аллах превыше всего. Нет божества, кроме Аллаха, и Аллах превыше всего. Аллах превыше всего, и Аллаху принадлежит вся хвала».
Мужчины произносят такбиры вслух, а женщины – шепотом.
Такбир нужно произнести 23 раза.
Как приготовиться к празднику
До наступления праздника следует совершить полное омовение (гусль), умаститься благовониями и надеть лучшую одежду.
Также сунной является не есть ничего, отправляясь в мечеть, чтобы первым, что вкусит мусульманин в день праздника, была еда, приготовленная из мяса жертвы – курбана.
Кто обязательно должен прийти в мечеть
Чтение коллективной праздничной молитвы обязательно для мужчин, которые достигли половозрелого возраста, обладают здоровьем и разумом.
Праздничный намаз не обязателен для путников, женщин и стариков.
Во сколько начнется намаз в Казани
Коллективный гает-намаз в мечетях Казани и городов Татарстана будет прочитан через 30 минут после восхода солнца.
В Казани праздничные богослужения пройдут в следующем порядке:
2:00-3:00 – утренний намаз, рецитация Священного Корана;
3:00-3:30 – праздничный вагаз;
03:30 – гает-намаз;
03:40 – проповедь на арабском языке, чтение Корана, совершение дуа (Дога).
Как молиться
Праздничная молитва совершается в два рака’ата.
В первом рака’ате (цикле) читается ду‘а «ас-Сана», после чего вслед за имамом произносится три такбира с поднятием рук и свободным их опусканием вдоль туловища, затем имам читает суру «аль-Фатиха» и «аль-А‘ля», совершаются поясной и земной поклоны.
Во втором рака’ате также читается сура «аль-Фатиха» и любая короткая сура, после чего вслед за имамом произносится три такбира с поднятием рук, а с четвертым такбиром молящиеся совершают поясной поклон. Далее совершаются такие же действия, как в обычной двухрака’атной молитве.
После намаза имам проводит праздничную проповедь (хутбу), состоящую из двух частей. Вслед за проповедью возможно традиционное завершающее чтение Священного Корана, после чего прихожане могут поздравить друг друга с отмечаемым праздником.
Кто должен принести жертву
После совершения праздничного намаза в специально отведенных местах начнутся обряды жертвоприношения. Они будут продолжаться до 20:32 – до захода солнца 18 июня.
Совершение курбана в день Ид аль-Идха обязательно для мусульманина, который достиг половозрелого возраста, обладает разумом и суммой нисаба (свободными или лишними деньгами). В этом году по единогласному решению Совета казыев и Совета улемов ДУМ РТ, размер нисаба для совершения курбана определен в размере 51 тыс. рублей.
Какое животное можно принести в жертву
Жертвенное животное – баран или овца – должны достичь возраста одного года. Для заклания также подходит любое парнокопытное животное: коровы или быки, достигшие 2-летнего возраста, или верблюды в возрасте от 5 лет. При этом баран или коза закалываются на одного человека, а крупнорогатый скот на семерых.
Мясо нужно разделить на три части: одну для семьи, другую для близких и друзей и третью отдать нуждающимся.
Цены на барашков для курбана в Казани варьируются от 12 до 18 тысяч рублей в зависимости от веса животного.
Где можно принести жертву
В Казани для заклания подготовлены 18 специальных забойных цехов:
- мечеть «Аль-Марджани» (Каюма Насыри, 17);
- мечеть «Апанаевская» (Каюма Насыри, 27);
- комплекс «Курбан Байрам» (Братьев Петряевых, 6);
- мечеть «Тынычлык» (Мирный, Мелитопольская, 15);
- мечеть «Гадел» (Оренбургский проезд, 193);
- мечеть «Ризван» (Хусаина Мавлютова, 48а);
- мечеть «Билял» (Вознесенское, Иркен, 29);
- мечеть «Куддус» (Карьер, Яснополянский переулок, 16);
- мечеть «Иман Нуры» (Нагорный, Дорожная, 32а);
- мечеть «Ахтям» (Киндери, Азина, 101а);
- мечеть «Казан Нуры» (Фатыха Амирхана, 3);
- мечеть «Салихжан» (Бестужева, 66);
- мечеть «Фатиха» (Кадышево, Рихарда Зорге, 2а);
- мечеть «Маулид» (Залесный, Селянская, 23);
- мечеть «Ахмадзаки» (Залесный, Осиновский пер., 16а);
- мечеть «Рамазан» (Окольная, 25б);
- мечеть «Раджап» (Энгельса, 20/39);
- мечеть «Жомга» (Юдино, Ильича, 4).
В городах Татарстана:
Набережные Челны:
- «Бывший мясокомбинат» (площадка рядом со скотоприемником бывшего мясокомбината в пос. Сидоровка, остановка «Мясокомбинат»);
Альметьевск:
- «Экстрим площадка» (ул. Бигаш);
- мечеть «'Тазкира» (ул. Обьездная, 37).
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