Первую тысячу гостей «Курбан-феста» в Казани угостят бесплатным чак-чаком

В Казани 16 июня состоится «Курбан-фест». Основные народные гулянья развернутся на Кремлевской набережной в районе Национальной библиотеки. Где и как пройдет один из главных праздников этого лета, рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

Мероприятие пройдет с 17:00 до 21:00. Будут задействованы две сцены: взрослая и детская. Громкой музыки и зажигательных исполнителей ждать не стоит – это в первую очередь мусульманский праздник. Будут организованы фуд-корт, ярмарка и различные конкурсы, а первой тысяче гостей достанется бесплатный чак-чак.

К Году семьи приурочат конкурсы «Отец и сын» и «Мать и дочь». Кроме того, участник футбольной команды «Рубин» проведет мастер-класс и автограф-сессию – его имя решили пока оставить в тайне. Организаторы ожидают, что праздник посетят около 15 тысяч человек.

«В странах с исламским компонентом подобные праздники проводятся, но в таких масштабах, наверное, впервые», – считает имам мечети «Ал Тан им. Габдрахима Утыз-Имяни» Ирек Зиганшин.

Хедлайнерами фестиваля станут сами казанцы. На основной – взрослой – сцене жители поведают о своем городе. Специально для гостей из стран БРИКС в этом году пригласили студентов-иностранцев, которые расскажут о Казани на десяти языках.

«Мы пригласили иностранных студентов, например, девушку из Китая, которая расскажет на родном языке о Казани. Всего будут десять языков: официальные языки стран БРИКС и стран-соседей», – добавил исполнительный директор Фонда – организатора фестиваля «Ният» Нияз Усманов.

Также гости смогут посетить фотозону в тематике хаджа. Стенд будет представлять из себя тантамареску с семьей паломников. В интерактивной форме о деталях и тонкостях паломничества гостям расскажут со сцены.

Организаторы рекомендуют приезжать на общественном транспорте или по возможности приходить пешком – прошлогодний опыт показал, что мест на парковках может быть недостаточно.

Праздник традиционно отмечают в мечетях и в камерной, семейной обстановке – в Дагестане многие народные праздники так празднуют до сих пор. Но в Казани национальный праздник вышел на улицу в формате фестиваля, чтобы люди помнили о родных традициях.

«Молодежь начала думать, что Хэллоуин, День Святого Валентина и другие западные праздники – уже наши, а свои традиционные начали забывать. Такие мероприятия, как „Курбан-Фест“ им не альтернатива. Они нужны, чтобы забыть чужое», – объяснил Нияз Усманов.