В Казани, Альметьевске и Челнах названы места заклания в дни Курбан-байрама

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Духовное управление мусульман Татарстана опубликовало перечень мест заклания в дни Курбан-байрама, который ежегодно отмечается в 10-день месяца Зуль-хиджа — в этом году дата выпадает на 16 июня 2024 года.

Забой жертвенных животных начнется после праздничного намаза и продлится в течение 3 дней. В столице республики забойные цеха будут организованы в 18 специально отведенных местах — это мечети «Аль-Марджани», «Апанаевская», «Тынычлык», «Гадел», «Ризван», «Билял», «Куддус», «Иман Нуры», «Ахтям», «Казан Нуры», «Салихжан», «Фатиха», «Маулид», «Ахмадзаки», «Рамазан», «Раджап» и «Жомга», а также комплекс «Курбан Байрам».

В Альметьевске местом для жертвоприношения станет «Экстрим площадка» по ул. Бигаш и мечеть «Тазкира», в Челнах — площадка рядом со скотоприемником бывшего мясокомбината в поселке Сидоровка (остановка «Мясокомбинат»).

«Внимание: ближе к дате Курбан-байрама в списке возможны изменения», — предупредили в ДУМ РТ.

По решению Совета казыев и Совета улемов ДУМ РТ размер нисаба для совершения жертвоприношения в этом году определен в размере 51 тыс. рублей. Нисаб курбана — это свободные за вычетом долгов и необходимых расходов средства, обладание которыми делает для мусульманина обязательным совершение жертвоприношения в дни Курбана. Размер нисаба равен стоимости 595 граммов серебра.