Метшин поручил главам районов Казани обеспечить порядок во время Курбан-байрама

Мэр Казани Ильсур Метшин сегодня на деловом понедельнике поручил главам районов города обеспечить порядок во время проведения мусульманского праздника Курбан-байрам, который состоится 16 июня.

«Чреду праздничных событий продолжит Курбан-байрам в воскресенье. Три дня в мечетях будут проходить обрядовые мероприятия. На специально выделенных площадках, уважаемые главы районных администраций, прошу обеспечить санитарные меры и порядок, чтобы никаких нареканий не было от жителей, которые живут по соседству. В целом вы понимаете, о чем я говорю, давайте этому уделим внимание», — подчеркнул мэр.