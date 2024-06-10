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Метшин поручил главам районов Казани обеспечить порядок во время Курбан-байрама
Мэр Казани Ильсур Метшин сегодня на деловом понедельнике поручил главам районов города обеспечить порядок во время проведения мусульманского праздника Курбан-байрам, который состоится 16 июня.
«Чреду праздничных событий продолжит Курбан-байрам в воскресенье. Три дня в мечетях будут проходить обрядовые мероприятия. На специально выделенных площадках, уважаемые главы районных администраций, прошу обеспечить санитарные меры и порядок, чтобы никаких нареканий не было от жителей, которые живут по соседству. В целом вы понимаете, о чем я говорю, давайте этому уделим внимание», — подчеркнул мэр.
В этом году день Арафа приходится на 15 июня, а Курбан-байрам — на 16 июня. По случаю Курбан-байрама во всех мечетях Татарстана пройдут праздничные намазы. Утренний намаз должен быть прочитан в 2.00–3.00, праздничный вагаз — в 3.00–3.30, гает-намаз — в 3.30, проповедь на арабском языке, чтение Корана, дуа — в 3.40. Обряды жертвоприношения пройдут после совершения праздничного намаза в специально отведенных местах.
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