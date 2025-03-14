Минниханов показал видео с ирбисами из алтайского центра «Снежный барс»

Раис Татарстана Рустам Минниханов выложил в своем Telegram-канале видео с ирбисами, обитающими в центре «Снежный барс» на Алтае.

«Сегодня в Казани международные эксперты обсуждают вопросы сохранения снежных барсов. Недавно на Алтае заработал специальный центр, где будут изучать и разводить хищников», – написал руководитель республики.

«Яңа үзәктә дүрт Барс яши. Барысы да үзләрен яхшы хис итә. Тик менә камерага төшәргә бик яратмыйлар (в переводе с татарского – „В новом центре живут четыре барса. Все чувствуют себя хорошо. Но вот сниматься на камеру не очень любят“)», – не без иронии заметил Минниханов.

Строительство центра «Снежный барс» на территории ООО «Карым» в Майминском районе Республики Алтай началось в 2022 году. В 2024-м на территории центра были возведены научно-исследовательский корпус с лабораторией, жилые дома для научных сотрудников, ветеринарный блок, хозяйственный блок и вольерный комплекс.

Конференция «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий» собрала в Казани представителей всех 12 стран, где обитает этот хищник.

Видео: t.me/rustamminnikhanov.