В России планируют увеличить популяцию снежных барсов до 150 особей

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Популяцию снежных барсов в России планируют увеличить до 150 особей к 2030–2035 годам. Об этом на проходящей в Казани конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий» сообщила директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Ирина Маканова.

По ее словам, в настоящее время общая численность барсов в России составляет около 90 особей – это примерно 2% от общей численности этого вида в мире.

Таким образом, в ближайшее десятилетие в России намерены почти удвоить популяцию этих хищников. Однако для достижения этой цели нужны новые особи из других стран, а также создание специальных площадок и центров репродукции.