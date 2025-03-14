В Казани стартовала научная конференция по сохранению снежного барса

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В столице Татарстана впервые собрались представители всех 12 стран, на территории которых обитает снежный барс (ирбис). Об этом заявил председатель общего собрания межрегиональной ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис» Али Узденов на открытии научной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий».

«Нам надо сделать все, чтобы снежного барса на территории России было больше», – подчеркнул Узденов.

По словам спикера, за последние годы количество снежных барсов в России выросло до 87, тогда как в прошлом десятилетии их насчитывалось всего около 10 особей.

При этом Узденов заявил, что из-за роста популяции животным становится тесно в заповедниках и что поэтому нужно расширять территорию их обитания.

Министр экологии Татарстана Александр Шадриков в свою очередь отметил, что для Татарстана снежный барс является одним из символов республики. Он добавил, что хотя в республике эти хищники и не обитают, но их было много на исторической родине тюркских народов.

«Хотя исторически снежный барс не обитал на нашей территории, мы считаем это большой честью – сохранять наши атрибуты и работать над защитой редких видов», – пояснил глава Минэкологии РТ.

Двенадцать стран, представители которых собрались в Казани, – это Афганистан, Бутан, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Непал, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.