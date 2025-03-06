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Общество 6 марта 2025 12:46

В центр «Снежный барс» на Алтае уже доставлены первые три ирбиса

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В центр «Снежный барс» на Алтае уже доставлены первые три ирбиса
Фото: t.me/galimovatatarstan

В созданный по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова центр «Снежный барс» в Майминском районе Горного Алтая уже доставлены три первых хищника. Об этом в своем Telegram-канале рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Первые питомцы в центр уже заехали. Обживаются. Итак, знакомьтесь, самцы Батыр и Жаниш и самка Умай», – заметила Галимова и выложила фотографии ирбисов.

Фото: t.me/galimovatatarstan

Ранее сегодня Рустам Минниханов провел заседание оргкомитета международной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий», которая пройдет в Казани с 13 по 15 марта этого года.

Строительство центра «Снежный барс» на территории ООО «Карым» в Майминском районе Республики Алтай началось в 2022 году. В 2024-м на территории центра были возведены научно-исследовательский корпус с лабораторией, жилые дома для научных сотрудников, ветеринарный блок, хозяйственный блок и вольерный комплекс.

О предстоящей передаче двух ирбисов из Монголии в центр «Снежный барс» стало известно в конце прошлого года. Сохранение популяции снежного барса соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».

Видео: t.me/galimovatatarstan.

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#снежный барс #Лилия Галимова
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