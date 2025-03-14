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Политика 14 марта 2025 11:29

Турчак подарил Минниханову картину с изображением снежного барса

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Прибывший в Казань с визитом глава Республики Алтай Андрей Турчак перед началом встречи подарил Раису Татарстана Рустаму Минниханову картину алтайского художника Аржана Ютеева, на которой изображен снежный барс. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Встреча руководителей двух республик проходит в Казанском Кремле. Во второй половине дня Турчак и Минниханов примут участие в международной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий».

Стартовавшее сегодня в столице Татарстана мероприятие объединило представителей всех 12 стран, где обитает снежный барс (ирбис).

Видео: t.me/galimovatatarstan.

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#Рустам Минниханов #Андрей Турчак #Алтай #снежный барс
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