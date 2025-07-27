Минниханов показал алабая Акдуса, наслаждающегося отсутствием жары

Фото: t.me/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Telegram-канале фотографию своего алабая Акдуса, наслаждающегося установившейся в республике погодой.

«На прогулке. Акдуска рәхәт (в переводе – „Акдусу хорошо“), не так жарко сегодня!» – подписал снимок пса Раис РТ.

Сегодня столбики термометров в регионе не поднимутся выше 24 градусов тепла.

Щенка алабая белого окраса Рустаму Минниханову подарил в 2021 году бывший тогда Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Раис Татарстана регулярно делится фотографиями домашнего питомца. Зимой он опубликовал фото сертификата о чипировании Акдуса и призвал татарстанцев регистрировать своих собак.