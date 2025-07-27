news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 27 июля 2025 13:49

Минниханов показал алабая Акдуса, наслаждающегося отсутствием жары

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов показал алабая Акдуса, наслаждающегося отсутствием жары
Фото: t.me/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Telegram-канале фотографию своего алабая Акдуса, наслаждающегося установившейся в республике погодой.

«На прогулке. Акдуска рәхәт (в переводе – „Акдусу хорошо“), не так жарко сегодня!» – подписал снимок пса Раис РТ.

Сегодня столбики термометров в регионе не поднимутся выше 24 градусов тепла.

Щенка алабая белого окраса Рустаму Минниханову подарил в 2021 году бывший тогда Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Раис Татарстана регулярно делится фотографиями домашнего питомца. Зимой он опубликовал фото сертификата о чипировании Акдуса и призвал татарстанцев регистрировать своих собак.

читайте также
Минниханов опубликовал фото страдающего от жары алабая Акдуса
Небольшой дождь и порывистый ветер ожидаются в Татарстане 27 июля
Небольшой дождь и порывистый ветер ожидаются в Татарстане 27 июля
#Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Она была уверена, что будет жить»: родные и друзья о певице Резеде Шарафиевой

«Она была уверена, что будет жить»: родные и друзья о певице Резеде Шарафиевой

26 июля 2025
«Сегодня в зале все – звезды»: как в Казани стартовал «Абилимпикс» среди ветеранов СВО

«Сегодня в зале все – звезды»: как в Казани стартовал «Абилимпикс» среди ветеранов СВО

26 июля 2025