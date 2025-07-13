Минниханов опубликовал фото страдающего от жары алабая Акдуса

Фото: t.me/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Telegram-канале фотографию своего алабая Акдуса, страдающего от установившейся в республике жары.

«Жарко!» – лаконично подписал снимок отдыхающего лежа пса Раис РТ.

Щенка алабая белого окраса Рустаму Минниханову подарил в 2021 году бывший тогда Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Раис Татарстана регулярно делится фотографиями домашнего питомца. Зимой он опубликовал фото сертификата о чипировании Акдуса и призвал татарстанцев регистрировать своих собак.