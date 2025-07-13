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Общество 13 июля 2025 14:14

Минниханов опубликовал фото страдающего от жары алабая Акдуса

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Минниханов опубликовал фото страдающего от жары алабая Акдуса
Фото: t.me/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Telegram-канале фотографию своего алабая Акдуса, страдающего от установившейся в республике жары.

«Жарко!» – лаконично подписал снимок отдыхающего лежа пса Раис РТ.

Щенка алабая белого окраса Рустаму Минниханову подарил в 2021 году бывший тогда Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Раис Татарстана регулярно делится фотографиями домашнего питомца. Зимой он опубликовал фото сертификата о чипировании Акдуса и призвал татарстанцев регистрировать своих собак.

#Рустам Минниханов
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