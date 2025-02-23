Минниханов чипировал Акдуса и призвал татарстанцев зарегистрировать своих собак

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале фото своей собаки Акдуса, а также его сертификат о чипировании.

«У Акдуса есть все необходимые по закону документы. А у ваших питомцев?» – написал Минниханов в посте.

Он также отметил, что быть хозяином животного – значит всегда быть ответственным за него.

«Не забудьте зарегистрировать вашу собаку!» – призвал татарстанцев руководитель республики.

Напомним, в Татарстане проходит обязательная регистрация собак. Причем за отсутствие обязательной регистрации владельцам «четвероногих» из республики выпишут штрафы. О том, сколько стоит чипирование, опасны ли такие процедуры, и о размере штрафа – в материале «Татар-информа».

фото: телеграм-канал Рустама Минниханова