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Общество 6 января 2024 15:18

Минниханов опубликовал первое в новом году фото алабая Акдуса

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Минниханов опубликовал первое в новом году фото алабая Акдуса
Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Telegram-канале первую в наступившем 2024 году фотографию своего алабая Акдуса.

На снимке пес лежит около елки, как будто утомленный долгим празднованием Нового года. Руководитель республики не стал сопровождать фото никакими комментариями.

Щенка алабая белого окраса Рустаму Минниханову подарил экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в 2021 году. Раис Татарстана регулярно делится фотографиями домашнего питомца, эти снимки вызывают положительную реакцию публики.

#Рустам Минниханов
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