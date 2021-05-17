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Ру Тат
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17 мая 2021  23:10

Бердымухамедов подарил Минниханову щенка туркменского алабая

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Президент Татарстана опубликовал в Instagram фото, на котором он запечатлен со щенком на руках. Он рассказал, что это подарок Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

«Рәхмәт, Гурбангулы Мяликгулыевич!» — говорится в посте руководителя республики.

Подписчики Президента РТ отметили, что подаренный щенок — это туркменский алабай или волкодав — разновидность среднеазиатской овчарки. Данная порода считается одной из самых древних на Земле.

Напомним, что Рустам Минниханов посетил Туркменистан с рабочим визитом. Руководителя республики сопровождала делегация представителей власти и деловых кругов РТ. Подробнее о поездке, а также о темах, поднятых в разговоре с главой Туркменистана, — в материале ИА «Татар-информ».

рустам минниханов подарок Бердымухамедов Гурбангулы
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