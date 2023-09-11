Минниханов поделился видео из Красноярского края со снежными барсами

Раис Татарстана Рустам Минниханов разместил в своем Telegram-канале видеозапись со снежными барсами, сделанную фотоловушкой в одном из заповедников Красноярского края.

«Посмотрите, какие ловкие хищники! Символ нашей республики внесен в Красную книгу России», — отметил Раис РТ.

Кроме того, Минниханов напомнил, что Татарстан также работает над сохранением популяции ирбисов. «<…> строим центр возрождения белых барсов на их исторической родине», — уточнил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в научно-исследовательской работе Центра сохранения биологического разнообразия «Снежный барс» на Алтае будут задействованы ученые из Татарстана. Этот проект стал продолжением инициативы республики по созданию Центра по изучению редких видов кошек «Ак Барс».