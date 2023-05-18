Министр экологии на KazanForum рассказал, что значит снежный барс для Татарстана

Снежный барс для Татарстана — особый символ, это животное изображено на гербе республики. Об этом напомнил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» в рамках трека «Устойчивое развитие».

«Снежный барс для Татарстана — это наш символ, наш герб — крылатый барс. Жители Татарстана — во многом потомки тюркских народов, пришедших с Алтая. Снежный барс для нас — священное животное», — сказал он.

Выступая на KazanForum 2023, Александр Шадриков отметил, что снежный барс — один из традиционных символов многих народов мира.

«Но, к сожалению, на сегодняшний день ирбис имеет статус редкого или исчезающего вида. Он находится под защитой многих международных организаций. Считаю, что наша с вами общая задача — обеспечить сохранение популяции и сделать все возможное, чтобы численность этих редких животных возрастала и они чувствовали себя безопасно в своих естественных ареалах обитания», — сказал Шадриков, обращаясь к участникам форума.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в научно-исследовательской работе Центра сохранения биологического разнообразия «Снежный барс» на Алтае будут задействованы ученые из Татарстана, в том числе из Казанского федерального университета. Специалисты вуза подготовили проектные предложения для старта научных исследований «Геном снежного барса» и «Биобанк снежного барса».