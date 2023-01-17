Алтай вслед за Татарстаном откроет центр по изучению и сохранению снежных барсов

В 2023 году на Алтае появятся первые объекты Центра сохранения биологического разнообразия «Снежный барс». Данный проект стал продолжением инициативы Татарстана по созданию Центра по изучению редких видов кошек «Ак Барс», рассказала «Татар-информу» заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева.

«Республикой Татарстан инициирован проект по созданию Центра по изучению редких видов кошек „Ак Барс“. Данное мероприятие включено в федеральный проект „Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма“. В продолжение инициативы Татарстана и с учетом климатических особенностей для включения в федеральный проект было предложено создание Центра сохранения биологического разнообразия „Снежный барс“ на Алтае», — проинформировала она.

Замминистра отметила, что вопрос подготовки ученых для алтайского центра прорабатывается в Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, где есть подходящие специалисты. На первом этапе деятельность центра на Алтае будет направлена на изучение, сохранение и реабилитацию популяции снежного барса.

«Работа в области сохранения редких видов животных — сложная, кропотливая и требует серьезного научного потенциала. Важно обеспечить комфортные условия содержания животным, для чего и была подобрана площадка на Алтае. В то же время научая составляющая должна осуществляться высококвалифицированными специалистами и требует соответствующей базы. Все это имеется в Татарстане. Такой синергетический эффект будет получен при функционировании обеих площадок», — заключила Манидичева.

О необходимости практической реализации проекта «Снежный барс» в рамках недавней рабочей поездки на Алтай заявил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он отметил, что нужно подготовить необходимую документацию и провести экспертизу, получить разрешение на строительные работы и приступить к строительству. В этом году планируется возведение лабораторно-исследовательского комплекса и вольеров, а также отработка вопроса по поголовью.