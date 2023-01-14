Минниханов обсудил с главой Алтая начало строительства центра «Снежный барс»

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня с рабочей поездкой посетил Республику Алтай. С главой региона Олегом Хорохординым он провел совещание по строительству Центра сохранения биологического разнообразия «Снежный барс», который будет располагаться на территории комплекса «Карым» в Майминском районе республики. Минниханов призвал не затягивать и активно приступать к строительству центра.

Хорохордин поблагодарил Президента РТ за выбор территории Алтая для реализации этого проекта. «Проведенные учеты снежного барса вновь показали, что группировка этого редкого зверя в Республике Алтай стабильна и имеет тенденцию к росту. Участились встречи этого хищника с людьми в дикой природе. Это значит, снежному барсу комфортно в горах Алтая, и мы приложим все усилия, чтобы так было и впредь», – сказал он.

Минниханов рассказал, что уже осмотрел площадки, где будут размещаться лабораторно-исследовательский комплекс и вольеры, и отметил, что уже пора переходить к практической реализации проекта. «Мы должны активно приступить к работе. У нас есть три месяца подготовить документацию, провести экспертизу, получить разрешение на строительные работы и приступить к строительству. Наша задача – к осени запуститься, сделать проектирование, график работ и перейти к строительству. Самая сложная задача для нас – обеспечить поголовье», – сказал он.

Необходимо также провести отбор и стажировку будущих сотрудников центра, добавил Президент РТ. По его словам, реализация проекта начинается со снежного барса, однако в последующем в центре будут возрождать и других редких животных. Среди них – манул, монгольский дзерен, алтайский горный баран, кабарга, сибирский горный козел.

В совещании также принял участие глава Минэкологии РТ Александр Шадриков, который рассказал о проведенных предпроектных работах, сообщает пресс-служба Президента РТ. В первый этап создания научного центра «Снежный Барс» вошел ветеринарный блок, хозяйственный блок, кормокухня, в заповедной зоне административное здание и вольеры для передержки снежных барсов, сообщил он. На втором этапе предполагается строительство научного и жилого блока, на третьем – вольеры для размножения всех видов животных.

Напомним, по планам площадь центра составит 9 тыс. га, его главная научная задача – мониторинг состояния животных, их искусственное разведение, разработка методов реабилитации раненных или ослабленных диких животных. Как ранее сообщал «Татар-информ», на научное сопровождение и разработку научно обосновывающей документации по объектам будет направлено 9,3 млн рублей из республиканского бюджета.