Ученые Татарстана разработали проект по изучению генома снежного барса на Алтае

В научно-исследовательской работе Центра сохранения биологического разнообразия «Снежный барс» на Алтае будут задействованы ученые из Татарстана, в том числе из Казанского федерального университета. Специалисты вуза подготовили проектные предложения для старта научных исследований «Геном снежного барса» и «Биобанк снежного барса».

Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» в рамках трека «Устойчивое развитие».

«В состав нацпроекта „Экология“ включен федеральный проект „Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма“. В рамках этого проекта предусматриваются мероприятия по сохранению и восстановлению редких объектов животного мира. Республика Татарстан инициировала проект по созданию Центра изучения редких видов кошек „Ак барс“, и при поддержке Минприроды России — это мероприятие включено в федеральный проект», — отметил он.

При проработке проекта совместно с научным сообществом была разработана концепция создания центра и подготовлена программа научных исследований с учетом возможностей научно-исследовательской базы Татарстана. В продолжение инициативы Татарстана и с учетом климатических особенностей было предложено создать на Алтае Центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс». Уже определен земельный участок в Майминском районе, в границах ООО «Карым», площадью более 9 тыс. гектаров. Основной задачей центра будет научно-исследовательская работа.

«К научно-исследовательской работе будут привлечены и научные учреждения Татарстана, которые обладают высокой материально-технической базой и компетентностями. К работе готовы подключиться федеральный исследовательский центр „Казанский научный центр Российской академии наук“, а также КФУ. На базе Казанского университета создана современная лабораторная и научная база для проведения большого комплекса исследований», — рассказал Шадриков.

Специалисты университета уже проводят фундаментальные и прикладные исследования. Ведется подготовка студентов и аспирантов в области этологии, физиологии, охраны природы, ветеринарии, генетики, цитологии.

«Специалистами университета подготовлены проектные предложения для старта таких научных исследований, как „Геном снежного барса“, „Генная и клеточная терапия для регенеративной ветеринарии“, „Биобанк снежного барса“», — добавил министр экологии РТ.

Спикер отметил, что в настоящее время проводится активная работа по созданию центра «Снежный барс» на Алтае. Задачи по сохранению и изучению редких видов животных объединили специалистов Татарстана и Алтая, заключил Александр Шадриков.

Модератором сессии «По следам снежного барса: изучение и восстановление редких видов» выступила директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Министерства природных ресурсов и экологии РФ Ирина Маканова. Участники сессии обсудили вопросы международного сотрудничества по сохранению снежного барса, комплексный план мероприятий по созданию в России центров сохранения и изучения ирбисов, перспективы реализации совместных природоохранных проектов и другие моменты.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.