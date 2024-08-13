Минниханов поделился фотографией мечети Путра в столице Малайзии

Фото: телеграм-канал Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился фотографией одной из мечетей в столице Малайзии – Куала-Лумпуре. Религиозное сооружение вмещает 15 тыс. человек.

«Много встреч в Куала-Лумпуре. Город удается посмотреть только из окна автомобиля. Проездом увидели удивительной красоты мечеть Путра. Мәчет 15 мең кеше сыйдыра. Намазлардан тыш, биредә семинарлар һәм конференцияләр уздыралар (Вместимость мечети – 15 тыс. человек. Помимо молитв, здесь проводят семинары и конференции – перевод с татарского)», – написал руководитель республики.

Рустам Минниханов прибыл в Малайзию с рабочим визитом накануне. Сегодня он провел ряд встреч, в том числе с Премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, с главой Минсельхоза Малайзии Мохамадом Сабу, с деловыми кругами страны, совершил визит вежливости к Королю Малайзии Его Величеству Султану Ибрагиму.