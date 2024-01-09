Минниханов осмотрел стройплощадку нового театра Камала в Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел ряд строящихся объектов в Казани. Видеорепортаж опубликовала пресс-служба руководителя республики.

Первой площадкой, которую осмотрел Минниханов, стало новое здание театра им.Галиаскара Камала. Как ранее сообщал «Татар-информ», площадь нового здания составит почти 49 тыс. кв. метров. В здании разместятся несколько залов, креативно-образовательные лаборатории, общественная зона, а также репетиционные и административные помещения. Увидеть рендеры и узнать о будущем площадки можно в материале «Льдины» подрезали и заменили парковку на сад: как меняется проект нового театра Камала.

Далее Раис Татарстана осмотрел стройплощадку многофункционального комплекса с конгресс-центром, которые разместятся на территории набережной реки Казанки, и территорию будущей площадки между Нацбиблиотекой РТ и парком «Урам».

Напомним, что на пустом участке рядом с экстрим-парком «Урам» запланировано создание нового общественного пространства – Сквера учителя, где будут находиться павильон «Белем», амфитеатр, а также арт-объекты и скульптура, посвященная педагогам. Как рассказали Минниханову, сваи под павильон забиты, само здание будет изготовлено на производстве и доставлено на место уже в готовом виде – его нужно будет только установить.

Как сообщает пресс-служба Раиса Татарстана, Рустама Минниханова сопровождали вице-премьер РТ Шамиль Гафаров и глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.