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Рядом с экстрим-парком «УРАМ» на набережной Казанки появится Сквер учителя
В 2023 году на набережной Казанки в столице республики благоустроят новое общественное пространство – Сквер учителя, где будут находиться павильон «Белем», амфитеатр, а также арт-объекты и скульптура, посвященная педагогам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Новый объект площадью 0,72 га расположится между детским парком и экстрим-парком «УРАМ». Центром сквера станет комплекс из площади с амфитеатром и павильоном, где будут организованы интерактивные пространства для детей и мультимедийные экспозиции.
Проект разрабатывают специалисты Института развития города. Отмечается, что эскизники пока являются предварительными – в них могут быть внесены изменения.
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