Рядом с экстрим-парком «УРАМ» на набережной Казанки появится Сквер учителя

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

В 2023 году на набережной Казанки в столице республики благоустроят новое общественное пространство – Сквер учителя, где будут находиться павильон «Белем», амфитеатр, а также арт-объекты и скульптура, посвященная педагогам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Новый объект площадью 0,72 га расположится между детским парком и экстрим-парком «УРАМ». Центром сквера станет комплекс из площади с амфитеатром и павильоном, где будут организованы интерактивные пространства для детей и мультимедийные экспозиции.

Проект разрабатывают специалисты Института развития города. Отмечается, что эскизники пока являются предварительными – в них могут быть внесены изменения.