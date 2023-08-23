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Общество 23 августа 2023 09:40

Рядом с экстрим-парком «УРАМ» на набережной Казанки появится Сквер учителя

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Рядом с экстрим-парком «УРАМ» на набережной Казанки появится Сквер учителя
Фото: пресс-служба мэрии Казани.

В 2023 году на набережной Казанки в столице республики благоустроят новое общественное пространство – Сквер учителя, где будут находиться павильон «Белем», амфитеатр, а также арт-объекты и скульптура, посвященная педагогам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Новый объект площадью 0,72 га расположится между детским парком и экстрим-парком «УРАМ». Центром сквера станет комплекс из площади с амфитеатром и павильоном, где будут организованы интерактивные пространства для детей и мультимедийные экспозиции.

Проект разрабатывают специалисты Института развития города. Отмечается, что эскизники пока являются предварительными – в них могут быть внесены изменения.

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