Площадь нового театра им.Камала в Казани составит почти 49 тыс. кв. метров

Площадь нового здания театра им.Галиаскара Камала на ул.Хади Такташа и Назарбаева составит 48,8 тыс. кв. метров, а мощность — 1370 мест. Территория театра составит 3,15 га. Следует из изменений в проект планировки, опубликованных в сборнике документов и правовых актов исполкома Казани.

В 5-8-этажном здании разместятся четыре зала: большой — на 788 посадочных мест, восточный (круглый) — на 242 , универсальный, в котором количество мест может меняться в зависимости от выбранной сценографии (до 300), и камерный — 40. Число сотрудников театра составит 544.

«Максимальное единовременное количество посетителей составит 788 мест и 210 сотрудников», — отмечается в документе.

По проекту планируется озеленение 0,37 га территории — из-за проекта реконструкции участка по ул.Назарбаева площадь озелененных территорий будет сокращена на 0,1 га.

Для работы театра потребуется создание 140 машино-мест, из которых 14 будут предназначены для маломобильных граждан. По проекту предусмотрено создание парковки на 40 машино-мест, остальные, согласно документации, разместят на муниципальных парковках на улицах города.

Напомним, что проект театра обсуждался на форуме «Казаныш» в столице Татарстана. Увидеть рендеры и узнать о будущем площадки можно в материале «Татар-информа» «Льдины» подрезали и заменили парковку на сад: как меняется проект нового театра Камала.