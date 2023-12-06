«Льдины» подрезали и заменили парковку на сад: как меняется проект нового театра Камала

Концепция нового здания театра Камала базируется на трех «китах»: традиции, существующий театр и природа

Рендер предоставлен бюро Wowhouse

Острые углы фасада оставили, но сгладили

Архитектором проекта выступает Олег Шапиро из московского бюро Wowhouse. Во время тематического паблик-тока о будущем театра им. Камала он напомнил, что концепция нового здания базируется на трех китах: традиции, существующий театр и природа.

Уже на первых рендерах было заметно, что при создании фасада архитекторы вдохновлялись острым льдом, который покрывает озеро Кабан. Есть и смысловые пересечения со скатом крыши существующего театра им. Камала.

От острых углов не отказались, но сгладили. Они будут отражать окружающее пространство Рендер предоставлен бюро Wowhouse

Архитектор рассказал, что от острых углов не отказались, но сгладили их, чтобы они «перестали быть такими бесконечными». Выполненные из алюминия и стекла, они будут отражать окружающее пространство — парк, гладь озера Кабан и набережную.

Будут ли гигантские панно с национальным узором дороже всего театра?

Еще летом стало известно, что архитекторы плотно сотрудничают с Минкультом РТ и совместно работают над орнаментами, которые будут использоваться во внутреннем убранстве театра. Об этом Олег Шапиро подробнее рассказал «Татар-информу».

Оле Шапиро: «Мы увидим парящий ни на чем потолок, верхний свет...» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это будут не вполне стены. У нас есть опоры, которые мы скрываем. Надо провести коммуникации. Это же дом, который должен жить, “дышать”. Все это укладывается в такие “чечевицы”, которые, с одной стороны, отделяют фойе каждого зала от общего вестибюля. С другой стороны, отвечают за чудо. Мы увидим парящий ни на чем потолок, верхний свет. Это, образно говоря, такое безопорное пространство», — объяснил Шапиро «Татар-информу».

Сейчас идет работа над 16 стенами 11-метровой высоты. Перед тем как создавать их для театра, одну из стен выполнят в натуральную величину.

Сейчас идет работа над 16 стенами 11-метровой высоты, над панно с национальным орнаментом Рендер предоставлен бюро Wowhouse

«Нужно все это будет воплотить в жизнь, причем таким образом, чтобы цена этих панно не была выше, чем цена всего театра», — сказал архитектор во время паблик-тока.

Работа над панно с национальным орнаментом ведется совместно с художницей Наилей Кумысниковой, которая тоже стала участницей обсуждения на «Казаныше».

Наиля Кумысникова: «Когда я представила этот театр с огромными стенами, это было для меня огромным шоком» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Эта работа для меня — абсолютная неожиданность. По образованию я театральный художник, и я, конечно, готова к любым пространствам в силу того, что меня этому учили. Но когда я представила этот театр с огромными стенами, это было для меня огромным шоком», — призналась Кумысникова.

Национальные орнаменты прослеживаются и в оформлении существующего театра Камала, но как сказала художница, время идет и выдвигает новые требования к характеру национального орнамента.

«Театр строится невероятными темпами. Это татарская традиция. И слава богу!» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Театр строится невероятными темпами. Это татарская традиция. И слава богу! Театр строится, мы верим, что он построится, в иное невозможно поверить. Какое-то время для доработки еще есть», — сказал Шапиро о работе над этими панно и отозвался о работе, проведенной Кумысниковой, как о героической.

Новое здание Камаловского — как сундук с сокровищами озера Кабан, где главное — внутри

На паблик-токе сам театр Камала представлял заместитель гендиректора по маркетингу и пиару Ильшат Латыпов. Он отметил, что труппа с радостью восприняла известие о строительстве нового театра и готова к четвертому переезду в своей истории. Ожидается, что новое здание сдадут в 2026 году.

Ильшат Латыпов: «Центр театральной жизни будет там, куда переедет театр Камала. Не нужно замыкаться на здании» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нам сейчас тяжело в таких условиях: с маленькими гримерками, при отсутствии репетиционных залов и площадей. Снаружи это не видно, но нам это новое здание очень нужно. Мы его ждали», — сказал Латыпов.

Место, где возводят новое здание, – на пересечении улиц Хади Такташа и Нурсултана Назарбаева – понравилось не всем, поскольку это уже не совсем центр города. Со слов Ильшата Латыпова, это не принципиально, главное — «Камаловский дух», а не здание или место.

Место, где возводят новое здание, – на пересечении улиц Хади Такташа и Назарбаева – понравилось не всем, поскольку это уже не совсем центр города Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Центр театральной жизни будет там, куда переедет театр Камала. Не нужно замыкаться на здании. Это всего лишь здание, и неважно, где оно будет. Мы можем переехать и на окраину города. Но мы остаемся на набережной озера Кабан», — сказал заместитель гендиректора Камаловского театра.

Такую же мысль высказал руководитель MIRIADA group Илья Потапов, участвующий в дискуссии.

Илья Потапов отметил, что татары внешне довольно закрытые люди, но с большим духовным миром. Это архитекторы и пытаются отразить в облике нового театра Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мне кажется, что место выбрано правильно, потому что территория очень природная и она может соответствовать татарской идентичности. Не нужно бояться, что сейчас этот район, возможно, не соответствует этому театру. На самом деле, театр подтянет сопутствующую функцию. Здание может стать вторым культурным центром, так обычно происходит со зданиями такого масштаба», — выразил мнение Потапов.

Говоря о внешнем облике будущего театра и его внутреннем убранстве, руководитель MIRIADA group провел такую параллель: татары внешне довольно закрытые люди, но с большим духовным миром. Это архитекторы пытаются отразить в облике нового театра Камала. Именно поэтому оно такое графичное снаружи и теплое, уютное внутри.

«Снаружи он простой, а главное — внутри. Я говорю не о материальных сокровищах, а о духовной ценности» Рендер предоставлен бюро Wowhouse

«Само здание — это как сундук с сокровищами. У нас возникла такая ассоциация. Потому что снаружи он простой, а главное — внутри. Я говорю не о материальных сокровищах, а о духовной ценности», — сказал участник паблик-тока.

Театральный сад или сказочный лес: какой будет территория вокруг нового здания?

Открытый вопрос — это территория вокруг здания, которое будет расположено на берегу озера Кабан. Пока не ясно, какой посыл она будет нести после благоустройства.

Рендер предоставлен бюро Wowhouse

Горячий вопрос — парковка вокруг театра. Как рассказал «Татар-информу» архитектор Олег Шапиро, от цельной и масштабной парковки уже отказались в пользу природы и зелени.

«Есть служебная парковка, есть заезд для машин с декорациями. Парковка есть, просто она будет распределенная, не в одном месте. На том месте, где изначально должна была быть парковка, будет театральный сад», — рассказал «Татар-информу» Шапиро.

Подробнее о концепции театрального сада рассказала руководитель бюро «Рождественка» Наринэ Тютчева.

Наринэ Тютчева: «Там должны быть использованы технологии, которые позволяли бы использовать опен-эйр» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Театральный сад — это та типология, которой пока на набережной нет, но она имеет все шансы здесь быть. Уверена, что совместно с творческой энергией и инициативностью театра и режиссера будет найдено какое-то интересное решение», — сказала Тютчева.

По ее мнению, идея городского сада в какой-то степени утрачена и не столь популярна, как сквер или бульвар. Городской сад сочетает в себе и зелень, и элементы культуры, поэтому есть предложение вывести театр за пределы здания.

«Там должны быть использованы технологии, которые позволяли бы использовать опен-эйр, чтобы проводить там спектакли», — сказала Тютчева.

Благоустройство территории вокруг театра еще подвергнется дискуссии, как и облик самого здания театра Рендер предоставлен бюро Wowhouse

По мнению Ильи Потапова, в благоустройстве можно задействовать другую идею. Например, концепцию сказочного леса, о которых рассказывают своим внукам татарские бабушки. Будто это лес, сошедший со страниц сказок Габдуллы Тукая. Потапов считает, что эта внешняя среда должна перетекать в театр, поэтому при входе может сложиться ощущение, что зритель оказывается под кронами деревьев.

Благоустройство территории вокруг театра еще подвергнется дискуссии, как и внешний и внутренний облик самого здания театра Камала. В разговоре с «Татар-информом» Олег Шапиро поделился, что в понедельник, 4 декабря, проект в очередной раз обсуждали с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Сегодня, 6 декабря, состоится заседание, в котором примут участие архитекторы и представители татарстанского Минкульта.

«Мы слушаем, мы исправляем, мы взаимодействуем. Это тонкий вопрос, но как-то пытаемся его решить», — сказал Шапиро о работе над театром.