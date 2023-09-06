На берегу Казанки построят многофункциональный комплекс за 29 млрд рублей

На территории набережной реки Казанки по улице Сибгата Хакима в Казани построят гостиничный центр

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Строительство многофункционального комплекса с конгресс-центром на территории набережной реки Казанки по улице Сибгата Хакима в Казани одобрили сегодня на заседании инвестиционного совета Татарстана под председательством Раиса республики Рустама Минниханова. Инвестиции в проект составят 28,7 млрд рублей.

Возведением комплекса займется группа компаний KravtGroup, которая уже имеет в своем портфеле гостиницу около Международного аэропорта «Казань», а сейчас заканчивает строительство отеля в Иннополисе.

По словам генерального директора KravtGroup Валерия Кравцуна, в состав комплекса войдут гостиница категории «Люкс», торговый центр, детский сад и офисы класса А+. Общая площадь помещений составит около 300 тыс. квадратных метров. Также на территории появится около 20 различных ресторанов.

Возведением комплекса займется группа компаний KravtGroup, которая уже имеет в своем портфеле гостиницу около Международного аэропорта «Казань» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Очень хороший проект, нужный для города. Это будет некой нашей сетью», – прокомментировал Рустам Минниханов.

Кроме того, планируется озеленение и благоустройство 33 тыс. квадратных метров прилегающей территории. По итогам строительства в рекреационной части Яр Парка планируется проводить общественные и развлекательные мероприятия, которые смогут одновременно посещать до 6,4 тыс. человек.

Также здесь разместят детские площадки на 4,3 тыс. квадратных метров и зоны для отдыха на 3,8 тыс. квадратных метров, которые будут доступны жителям и гостям города круглый год.