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Минниханов осмотрел обновленный Фуксовский сад
В День Республики Татарстан Раис РТ Рустам Минниханов осмотрел обновленный сквер имени Карла Фукса. Его сопровождали мэр Казани Ильсур Метшин и министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Находящийся в непосредственной близости от набережной Казанки, у крутого зеленого склона на левом берегу реки, сад был разбит в 1896 году по случаю 50-летия со дня смерти ректора Казанского университета, врача, ботаника, историка, археолога и нумизмата Карла Фукса и назван в его честь. На протяжении уже почти 130 лет сквер жителей и гостей города остается любимым местом для спокойных прогулок.
В пресс-службе Института развития городов РТ пояснили, что сквер давно требовал благоустройства: устарели система освещения, малые архитектурные формы, покрытие дорожек. Не было функционального насыщения пространства, а нижнему ярусу сада не хватало озеленения.
В институте подчеркнули, что важной задачей при обновлении сада стало создание условий для погружения в историю места и биографию Карла Фукса. Основными функциональными зонами территории стали площадь с памятником ученому и стенды с информацией об истории места.
Особое внимание было уделено растительности. Дендрологи взяли за основу воспоминания о Карле Фуксе, который, помимо всего прочего, был врачом, ботаником и лечил травами. Поэтому в саду дополнительно высадили ели, рябины, сирень, чубушник и цветники из лекарственно-ароматных трав и цветов.
Концепцию озеленения разработал ландшафтный архитектор Аптекарского огорода в Москве Артем Паршин. Он специально приехал в Казань на открытие обновленного Фуксовского сада.
Вместе с тем авторы концепции благоустройства сквера постарались сохранить его историческую структуру. Они разместили в нем чугунные скамейки и другую садовую мебель в стилистике первой половины XIX века. Восстановлены входные зоны, лестницу на склоне сада заменили на более широкую. Воссозданы фонарные столбы, являющиеся образцами высокохудожественного чугунного литья.
Фотографии предоставлены Институтом развития городов РТ.
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