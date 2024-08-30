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Общество 30 августа 2024 15:34

Минниханов осмотрел обновленный Фуксовский сад

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Минниханов осмотрел обновленный Фуксовский сад
Фото предоставлено Институтом развития городов РТ

В День Республики Татарстан Раис РТ Рустам Минниханов осмотрел обновленный сквер имени Карла Фукса. Его сопровождали мэр Казани Ильсур Метшин и министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Находящийся в непосредственной близости от набережной Казанки, у крутого зеленого склона на левом берегу реки, сад был разбит в 1896 году по случаю 50-летия со дня смерти ректора Казанского университета, врача, ботаника, историка, археолога и нумизмата Карла Фукса и назван в его честь. На протяжении уже почти 130 лет сквер жителей и гостей города остается любимым местом для спокойных прогулок.

В пресс-службе Института развития городов РТ пояснили, что сквер давно требовал благоустройства: устарели система освещения, малые архитектурные формы, покрытие дорожек. Не было функционального насыщения пространства, а нижнему ярусу сада не хватало озеленения.

В институте подчеркнули, что важной задачей при обновлении сада стало создание условий для погружения в историю места и биографию Карла Фукса. Основными функциональными зонами территории стали площадь с памятником ученому и стенды с информацией об истории места.

Особое внимание было уделено растительности. Дендрологи взяли за основу воспоминания о Карле Фуксе, который, помимо всего прочего, был врачом, ботаником и лечил травами. Поэтому в саду дополнительно высадили ели, рябины, сирень, чубушник и цветники из лекарственно-ароматных трав и цветов.

Концепцию озеленения разработал ландшафтный архитектор Аптекарского огорода в Москве Артем Паршин. Он специально приехал в Казань на открытие обновленного Фуксовского сада.

Вместе с тем авторы концепции благоустройства сквера постарались сохранить его историческую структуру. Они разместили в нем чугунные скамейки и другую садовую мебель в стилистике первой половины XIX века. Восстановлены входные зоны, лестницу на склоне сада заменили на более широкую. Воссозданы фонарные столбы, являющиеся образцами высокохудожественного чугунного литья.

Фотографии предоставлены Институтом развития городов РТ.

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#парки и скверы казани #Рустам Минниханов #день республики татарстан
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