Фуксовский сад в Казани благоустроят и оснастят камерами видеонаблюдения

В этом году в Фуксовском саду в Казани проведут благоустройство. В рамках работ территорию оборудуют камерами видеонаблюдения, сообщает мэрия со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства.

В соцсетях казанцы пожаловались на то, что у памятника известному ученому исчезла трость – на фото видно, что в руке у скульптуры остался только набалдашник.

Фото: соцсети

«Добрый день, как сообщает Комитет внешнего благоустройства, предполагается, что имели место вандальные действия. Трость нашли в снегу, в самом Фуксовском саду», — ответили на это в исполкоме.

В мэрии пообещали, что специалисты изучат конструкцию детали памятника и примут меры, чтобы обезопасить ее от действий вандалов.