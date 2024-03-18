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Общество 18 марта 2024 06:30

Фуксовский сад в Казани благоустроят и оснастят камерами видеонаблюдения

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В этом году в Фуксовском саду в Казани проведут благоустройство. В рамках работ территорию оборудуют камерами видеонаблюдения, сообщает мэрия со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства.

В соцсетях казанцы пожаловались на то, что у памятника известному ученому исчезла трость – на фото видно, что в руке у скульптуры остался только набалдашник.

Фото: соцсети

«Добрый день, как сообщает Комитет внешнего благоустройства, предполагается, что имели место вандальные действия. Трость нашли в снегу, в самом Фуксовском саду», — ответили на это в исполкоме.

В мэрии пообещали, что специалисты изучат конструкцию детали памятника и примут меры, чтобы обезопасить ее от действий вандалов.

#Благоустройство #видеонаблюдение #вандалы
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