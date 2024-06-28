Ко Дню города в Казани откроют огромный детский парк и обновят Фуксовский сад

Фото: t.me/kzn_official

Обновление Фуксовского сада и открытие самого большого в Татарстане детского парка анонсировала ко Дню города и республики мэрия Казани.

Каким будет Детский парк:

– Его украсят зеленый лабиринт из кизильника, порядка 500 деревьев и четырех тысяч кустарников.

– Он будет оснащен уникальным оборудованием, зонами для игр и отдыха, многофункциональным павильоном и фонтаном

– Будет и детское кафе.

Теперь о саде Фукса:

– Планируется воссоздать первоначальный вид парка 1896 года.

– В ходе озеленения устоят 6 цветников с лекарственными травами.

– Смонтируют опоры наружного освещения в историческом стиле.

Обе зеленые точки соединит пешеходная связь – по просьбам жителей имеющуюся гранитную лестницу расширят до трех метров.

«Важно, что наряду со строительством парка мы обновляем сад Фукса, соединяем их новой лестницей, пешеходной связью. Мы планируем завершить все работы ко Дню города», – отметил Ильсур Метшин.