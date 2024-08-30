Рустам Минниханов в День республики открыл в Казани детский парк «Елмай»

Раис Татарстана Рустам Минниханов вместе с мэром Казани Ильсуром Метшиным в День города и республики открыли в столице РТ детский парк «Елмай», который стал одним из самых крупных в стране. Он расположился на набережной Казанки между Национальной библиотекой РТ и экстрим-парком «УРАМ».

«Когда мы проектировали и строили этот парк, не могли представить, что здесь будет столько детей и [взрослых] горожан. Хочу поблагодарить наших дизайнеров, строителей. Еще вчера здесь половина работ на была выполнена, а сегодня уже все готово», — с улыбкой сказал Минниханов, выступая перед собравшимися на церемонии открытия.

«Хочется поблагодарить и администрацию города. Это довольно дорогой объект. Самое главное — давайте поаплодируем самим детям, ведь если бы не было их, таких талантливых и успешных, и такие парки не были бы нужны», — добавил Раис Татарстана.

Парк «Елмай» занимает площадь в почти 3,5 гектара и поделен на пять тематических зон, среди которых — «Пункт наблюдения», «Водная детская станция», «Волны», «Раскопки», «Погружение и течение». Главным вдохновителем дизайна стала река Казанка. Даже пешеходные дорожки выполнены в форме ее изгибов.

«Огромная команда, которая работала над воплощением идеи появления пространства, от и до созданного для детей и их родителей, позаботилась о том, чтобы парк полностью изменил облик территории, на которой он расположен, оживил ее. Но главное — парк получился таким красивым и природным благодаря самой Казанке, ведь при проектировании мы вдохновлялись именно ей. Здорово и то, что в парке „Елмай“ расположится самая большая детская площадка — таких в России совсем немного», — рассказала директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина.

Уже с самого утра парк наполнился юными посетителями. Для них организовали мастер-классы и развлекательные мероприятия. Кроме того, они уже успели опробовать все тематические зоны. Особенной популярностью пользуется фонтан, где дети могут искупаться и освежиться в жаркий летний день.