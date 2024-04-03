Как благоустроят Фуксовский сад в Казани – эскизы

Институт развития города представил в мэрии Казани проект благоустройства исторического Фуксовского сада. Напомним, сквер назвали в честь экс-ректора КФУ Карла Фукса. Работы хотят завершить к середине лета, сообщает пресс-служба столицы РТ.

Согласно представленной схеме, сад еще больше озеленят и починят исторические элементы сада. Площадь в центре сквера вернут в первозданную форму окружности. Также функциональной станет зона площади с памятником бывшему ректору КФУ. Еще предусмотрены зеленые поляны, зоны со столиками и стульями и исторические стенды, повествующие о биографии Фукса.

Все растения, которые были в саду ранее, сохранят и высадят дополнительно ель, рябину, сирень, чубушник, бересклет, кизильник и цветники из лекарственно-ароматных трав и цветов.

По плану восстановят и входные зоны, лестницу на склоне сада (новая будет шире и с пандусом). Еще в парке установят опоры освещения: они будут представлять высокохудожественное чугунное литье и романтично подсветят беседку. Из других «фишек» сада: чугунные скамьи, вазоны и шкафы в стиле 19 века для книг.

фото: мэрия Казани