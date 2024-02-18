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Общество 18 февраля 2024 17:46

Минниханов опубликовал фото алабая Акдуса с вечерней прогулки

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Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Telegram-канале фотографию своего алабая Акдуса на вечерней прогулке.

На снимке запечатлен пес крупным планом на фоне снега, деревьев и темнеющего неба. Руководитель республики сопроводил фото комментарием-пожеланием: «Доброго всем вечера от Акдуса!»

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Щенка алабая белого окраса Рустаму Минниханову подарил в 2021 году тогдашний Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Раис Татарстана регулярно делится фотографиями домашнего питомца. Не так давно он рассказал, что Акдус стал чемпионом России по версии Российской кинологической федерации в номинации «Среднеазиатская овчарка».

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#Рустам Минниханов
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