Минниханов опубликовал фото алабая Акдуса с вечерней прогулки

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Telegram-канале фотографию своего алабая Акдуса на вечерней прогулке.

На снимке запечатлен пес крупным планом на фоне снега, деревьев и темнеющего неба. Руководитель республики сопроводил фото комментарием-пожеланием: «Доброго всем вечера от Акдуса!»

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Щенка алабая белого окраса Рустаму Минниханову подарил в 2021 году тогдашний Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Раис Татарстана регулярно делится фотографиями домашнего питомца. Не так давно он рассказал, что Акдус стал чемпионом России по версии Российской кинологической федерации в номинации «Среднеазиатская овчарка».