Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов опубликовал фото алабая Акдуса с вечерней прогулки
Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Telegram-канале фотографию своего алабая Акдуса на вечерней прогулке.
На снимке запечатлен пес крупным планом на фоне снега, деревьев и темнеющего неба. Руководитель республики сопроводил фото комментарием-пожеланием: «Доброго всем вечера от Акдуса!»
Щенка алабая белого окраса Рустаму Минниханову подарил в 2021 году тогдашний Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Раис Татарстана регулярно делится фотографиями домашнего питомца. Не так давно он рассказал, что Акдус стал чемпионом России по версии Российской кинологической федерации в номинации «Среднеазиатская овчарка».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»