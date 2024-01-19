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«Он молодец, стал чемпионом России»: Минниханов рассказал, как дела у Акдуса
Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал о том, как его питомец – алабай Акдус – стал чемпионом страны по версии Российской кинологической федерации.
«Подписчики часто спрашивают, как дела у Акдуса. Он молодец, взял высшую награду, стал чемпионом России! Акдус – чемпион! Килешәсезме? Кем килешми, Акдус сезнең янга килер (Вы согласны? Если нет, то Акдус идет к вам – перевод с татарского)», – написал в своем телеграм-канале руководитель республики.
Щенка алабая белого окраса Раису Татарстана подарил экс-президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Рустам Минниханов примерно раз в месяц делится фотографиями с прогулок с домашним питомцем – снимки набирают много положительных реакций.
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