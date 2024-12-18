Минниханов обсудил с хокимом Навоийской области создание промпарка в Навои

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На второй день рабочей поездки в Узбекистан Раис Татарстана Рустам Минниханов отправился в город Навои для ознакомления с ходом строительства промпарка на территории одноименной свободной экономической зоны и встречи с хокимом Навоийской области Норматом Турсуновым. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Татарстан оказывает консультации в процессе создания специального промышленного парка «Навоийский комплекс развития промышленности» на территории свободной экономической зоны в Навоийской области. Сейчас здесь здесь строится первый корпус будущего технопарка площадью 40 тыс. кв. метров.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе встречи с хокимом Навоийской области Раис РТ напомнил о важности реализации проекта по строительству промпарка в Навои в интересах межгосударственного сотрудничества, развитию которого особое внимание уделяют президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин.

Стороны обсудили вопросы ускорения хода строительства корпусов индустриального парка на территории СЭЗ «Навои», обеспечения его необходимой коммунальной инфраструктурой, подготовки специалистов и набора квалифицированных рабочих кадров и так далее.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В завершение встречи Рустам Минниханов пригласил Нормата Турсунова вместе с делегацией региона посетить в будущем году Татарстан и ознакомиться с условиями работы промышленных парков и свободных экономических зон.

Накануне в ходе рабочей поездки в Бухару Рустам Минниханов вместе с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым посетил площадку строительства специального промышленного парка «Бухарский комплекс развития промышленности». Татарстан консультирует коллег из Узбекистана в процессе создания и этого промпарка.