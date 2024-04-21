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Минниханову презентовали площадки индустриального парка на территории СЭЗ «Навои»
Раису Татарстана Рустаму Минниханову презентовали площадки индустриального парка на территории СЭЗ «Навои». Напомним, руководитель РТ с рабочим визитом посетил Навоийскую область. Там он встретился с хокимом Норматом Турсуновым.
Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса Лилия Галимова, на территории индустриального парка строят два производственных корпуса. Они будут обеспечены всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой с последующим предоставлением этих готовых помещений в аренду резидентам индустриального парка.
На текущий момент уже подписаны меморандумы по реализации инвестиционных проектов на территории создаваемого индустриального парка в СЭЗ «Навои» с 3 компаниями.
Отметим, что Минниханов в рамках своей рабочей поездки в Узбекистан уже успел посетить площадку нового промпарка. Там руководителю Татарстана презентовали генплан развития территории объекта площадью 1 тыс. гектаров.
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