Раису Татарстана Рустаму Минниханову презентовали площадки индустриального парка на территории СЭЗ «Навои». Напомним, руководитель РТ с рабочим визитом посетил Навоийскую область. Там он встретился с хокимом Норматом Турсуновым.

Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса Лилия Галимова, на территории индустриального парка строят два производственных корпуса. Они будут обеспечены всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой с последующим предоставлением этих готовых помещений в аренду резидентам индустриального парка.

На текущий момент уже подписаны меморандумы по реализации инвестиционных проектов на территории создаваемого индустриального парка в СЭЗ «Навои» с 3 компаниями.

Отметим, что Минниханов в рамках своей рабочей поездки в Узбекистан уже успел посетить площадку нового промпарка. Там руководителю Татарстана презентовали генплан развития территории объекта площадью 1 тыс. гектаров.