Минниханов ознакомился с ходом строительства промпарка в Бухаре

В рамках рабочей поездки в Бухару (Узбекистан) Раис РТ Рустам Минниханов вместе с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым посетили площадку строительства Специального промышленного парка «Бухарский комплекс развития промышленности». Напомним, Татарстан консультирует коллег из Узбекистана при создании промпарка.

Как сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, на сегодняшний день в Бухаре на территории будущего промпарка ведется строительство двух производственных корпусов общей площадью 93 тыс. кв. м. Плановый срок ввода в эксплуатацию - 2 квартал 2025 года. В будущем году на территории промышленного парка планируется развернуть производство полимерных труб и ПЭТ-волокна.

В ходе встречи с Зариповым Минниханов дал высокую оценку предоставленным возможностям по укреплению взаимного партнерства между регионами в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений.

«Мы благодарны Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву за особое внимание к развитию татарстано-узбекистанского сотрудничества и неизменную готовность оказывать содействие в реализации совместных проектов», - подчеркнул Минниханов.

Он отметил, что сотрудничество с Узбекистаном активно развивается, укрепляются торгово-экономические связи, осуществляются взаимные визиты. В частности, Президент Узбекистана в этом году уже дважды посетил Казань.

Далее стороны предметно обсудили вопросы развития промпарка «Бухарский комплекс развития промышленности», в том числе подготовку специалистов для будущих резидентов.

Также Минниханов отметил, что руководители России и Узбекистана уделяют особое внимание реализации новых проектов в Бухарской и Навоиийской областях.

«Эти знаковые совместные проекты – хороший вклад в укрепление партнерства наших стран. Мы должны реализовать их на самом высоком уровне в интересах межгосударственного сотрудничества», - добавил Раис РТ.

фото: пресс-служба Раиса РТ