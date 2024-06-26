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Минниханов посетил производственные предприятия Навои
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил в Навои (Узбекистан) предприятие по производству горно-шахтного оборудования для горных работ и оборудования для нефтегазовой отрасли. Об этом «Татар-информу» сообщила глава пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Продукция используется в основном для предприятий горной, нефтегазовой и химической отрасли, а также для предприятий малого бизнеса. В частности, оказывают комплекс услуг по пуско-наладке, монтажу и техническому обслуживанию станочного оборудования, ремонту грузового автотранспорта, горной техники и шахтного оборудования, гидравлических систем любой сложности, гидравлических насосов и гидромоторов.
Также Рустам Минниханов посетил завод по производству перекиси водорода ООО Uzbekistan Hydrogen Peroxide. Продукция предприятия является востребованной в медицине, в текстильной, целлюлозно-бумажной и горнодобывающей промышленностях. Продукция предприятия поставляется в Россию, Казахстан, Беларусь.
Татарстанский лидер находится в Узбекистане с рабочим визитом. В программе Раиса РТ посещение ряда предприятий, а также встречи с руководством области по обсуждению реализации совместных проектов.
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