Татарстан создаст промышленные площадки в Бухарской и Навоийской областях Узбекистана

Татарстан ведет работу по созданию промышленных площадок в Бухарской и Навоийской областях Узбекистана. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на пленарном заседании третьего Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

Промплощадка в Бухарской области будет открыта при участии ОЭЗ «Алабуга», а в Навоийской – татарстанского КИП «Мастер».

«Сегодня мы активно взаимодействуем с партнерами из Узбекистана, в первую очередь в области экономики и инвестиций. По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот вырос на 50%, а за первое полугодие 2023 года — на 30%», — сказал руководитель республики.

Минниханов заверил, что Татарстан будет и дальше работать над наращиванием объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг.

По его словам, республика развивает связи со многими регионами Узбекистана, реализуется соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами. Кроме того, ведется работа по линии ведущих татарстанских компаний и организаций, например КАМАЗа, «Татнефти», технополиса «Химград», ОЭЗ «Алабуга», КИП «Мастер», КФУ.

В частности, открываются автозаправочные станции компании «Татнефть», осуществляются поставки в Узбекистан автомобилей «КАМАЗ». В Ташкенте работает автоцентр, а в Самарканде — линия сборки грузовиков.

Развивается также сотрудничество Татарстана с Узбекистаном в сфере образования — в вузах республики обучаются 2974 узбекских студента. Взаимодействие республик происходит в сферах науки, культуры, туризма и спорта, рассказал Раис РТ.

«Наши народы имеют общие культурные, религиозные и языковые корни. Это помогает нам лучше понимать друг друга. В Узбекистане сегодня проживает около 300 тыс. татар — это самая многочисленная зарубежная татарская диаспора», — подчеркнул он.

В завершение Минниханов пригласил делегацию Узбекистана на Международный форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» и Саммит глав государств БРИКС, которые состоятся в следующем году.

«Уверен, Узбекистан заинтересован в развитии активного взаимодействия со странами БРИКС. В 2024 году в Казани состоятся „Игры будущего“ — масштабное международное событие на стыке спорта, науки и технологий. Будем ждать узбекских участников на данных соревнованиях», — добавил он.

Татарстан готов и далее активно участвовать в развитии российско-узбекистанского сотрудничества, заключил Раис РТ.

Напомним, что форум в Казани проводится в преддверии встречи лидеров двух стран — Владимира Путина и Шавката Мирзиёева. Узбекский лидер будет находиться с официальным визитом в России с 5 по 7 октября.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в планах Мирзиеева есть и посещение Татарстана, где он встретится с Раисом РТ Рустамом Миннихановым.